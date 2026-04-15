Назван неочевидный минус дронов, которые Британия поставит ВСУ

Военэксперт Кнутов: ВСУ не смогут адаптировать британские БПЛА для обхода ПВО РФ

Вооруженные силы Украины не смогут адаптировать британские БПЛА для преодоления российских систем противовоздушной обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Кроме того, по его словам, Киев не сможет получить от Лондона сразу весь объем обещанных беспилотников.

Раньше Великобритания поставляла разные дроны, но сейчас уже они делают беспилотники, которые востребованы непосредственно у ВСУ. Поскольку это серийное заводское производство, изменить конструкцию будет очень сложно. Поэтому первоначально они создадут ВС РФ определенные проблемы, но после того как мы их изучим и разработаем способы борьбы — начиная от огневого противодействия — я думаю, будет гораздо проще поражать эти БПЛА. Плюс важна логистика и пути доставки. Если делить эти 120 тыс. дронов на дни, то примерно по тысяче в день они будут расходовать. В любом случае это рассчитано на несколько месяцев, — прокомментировал Кнутов.

Ранее Министерство обороны Великобритании объявило о намерении поставить Украине не менее 120 тыс. беспилотников. В пакет помощи войдут различные типы дронов, в том числе аппараты дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и морские БПЛА.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

