15 апреля 2026 в 14:31

«На подходе»: Трамп высказался об урегулировании на Украине

Трамп: урегулирование конфликта на Украине находится на подходе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Урегулирование конфликта на Украине находится на подходе, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые приводит Fox Business, он уже урегулировал восемь конфликтов.

Я урегулировал восемь конфликтов, девятый на подходе, — сказал он.

Ранее депутат ГД Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru заявил, что подготовку мирного соглашения между Москвой и Киевом необходимо вести с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на все риски. Так он прокомментировал высказывание бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая отметила, что подписание мира должен взять на себя другой украинский лидер. По словам Чепы, данный вопрос пока остается открытым.

До этого первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что украинские власти во главе с Зеленским не сделают никаких шагов для окончательного разрешения кризиса в стране. По его словам, Киеву выгодно продолжение конфликта. Он подчеркнул, что главное для России — освободить свои территории. По его словам, украинские власти рано или поздно «пойдут с походом на Восток».

Москва и Баку договорились о компенсациях семьям погибших при крушении AZAL
Песням Шатунова предрекли рост популярности из-за ремейка «Канье Уэста»
Обнаружена связь между обысками в «Сапа» и уголовным делом журналистов Baza
Долина сверкнула украшениями за сотни тысяч рублей после скандала с квартирой
Трамп вспомнил, для чего США нужна Гренландия
«Много загадок»: стало известно, может ли Германия создать аналог «Гераней»
Ветеринар рассказал интересный факт о вакцинах для животных
Стало известно, почему США не просят Украину помочь с блокадой портов Ирана
«Вышли и порубились»: глава Fight Nights о турнире «Все против медифутбола»
США усиливают группировку на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном
Двое жителей Татарстана задержаны в Крыму за помощь мошенникам
В Госдуме сделали неутешительный прогноз для Молдавии после выхода из СНГ
Психолог назвала причины жестокости подростков
Несовершеннолетняя девушка подожгла автомобиль полиции в Чувашии
Появилась информация о погибших при стрельбе в школе на юго-востоке Турции
Звезды протестировали новую студию «Авторадио»
Названа острая проблема, которую обнажил конфликт США с Ираном
Один редкий вид попугаев переселили в уличный вольер Московского зоопарка
Путин оценил уровень безработицы в России
Путин раскрыл причины снижения ВВП
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
