Урегулирование конфликта на Украине находится на подходе, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые приводит Fox Business, он уже урегулировал восемь конфликтов.

Я урегулировал восемь конфликтов, девятый на подходе, — сказал он.

Ранее депутат ГД Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru заявил, что подготовку мирного соглашения между Москвой и Киевом необходимо вести с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на все риски. Так он прокомментировал высказывание бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая отметила, что подписание мира должен взять на себя другой украинский лидер. По словам Чепы, данный вопрос пока остается открытым.

До этого первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что украинские власти во главе с Зеленским не сделают никаких шагов для окончательного разрешения кризиса в стране. По его словам, Киеву выгодно продолжение конфликта. Он подчеркнул, что главное для России — освободить свои территории. По его словам, украинские власти рано или поздно «пойдут с походом на Восток».