Один редкий вид попугаев переселили в уличный вольер Московского зоопарка

Какаду инка переселили в уличный вольер Московского зоопарка после карантина, пишет «Москва 24» со ссылкой на учреждение. Австралийских птиц можно увидеть в экспозиции Центра воспроизводства редких видов животных.

Наблюдать [за какаду инка] очень интересно. Они живут группами, шумно переговариваются, и в моменты возбуждения демонстрируют яркий полосатый хохолок, — сообщили в зоопарке.

Птицы переехали в центр летом 2025 года и первое время были на карантине. Теперь освоиться на новом месте пернатым помогают сотрудники зоопарка. В связи с неустойчивой погодой специалисты обеспечивают свободный переход животных в обогреваемые внутренние отсеки. При наступлении холодов или выпадении осадков доступ на улицу ограничивается.

Ранее сообщалось, что самка снежного барса Дайна, живущая в Московском зоопарке, позволила добровольно взять кровь из хвоста. Подобный случай зафиксирован впервые за всю 162-летнюю историю учреждения.