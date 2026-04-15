Эксперт по ЖКХ ответил, чем для Пугачевой обернется неоплата коммуналки

Эксперт ЖКХ Бондарь: Пугачевой могут заблокировать счета из-за долгов по ЖКУ

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Певице Алле Пугачевой могут заблокировать банковские счета и карты из-за скопившихся долгов за коммунальные услуги на квартиру в центре Москвы, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, если артистка не начнет оплачивать ЖКУ, сумма задолженности будет постепенно увеличиваться за счет пеней и судебных издержек.

Если Алла Борисовна [Пугачева] не станет оплачивать скопившиеся счета за квартиру в центре Москвы, то сумма долга постепенно начнет увеличиваться. Через месяц после даты платежа, указанной в квитанции, за каждый последующий день просрочки закон разрешает начислять пени. Следом УК или поставщик ресурсов почти наверняка обратится с исковым заявлением в судебный участок. К сумме основного долга и уже набежавшим пеням приплюсуют судебные расходы. Когда решение суда вступит в силу, а должник его не исполнит, делом займутся приставы. Они могут наложить арест на банковские карты и счета для списания средств, — сказал Бондарь.

Он отметил, что приставы могут применить и другую ограничительную меру. По его словам, если общая сумма задолженности превысит 30 тыс. рублей, появится законное основание временно запретить должнику выезжать за пределы России. Эксперт по ЖКХ добавил, что подобное ограничение может создать серьезные неудобства для Пугачевой, которая проводит много времени за границей.

При задолженности за услуги ЖКХ, превышающей 30 тыс. рублей, у пристава появится законная возможность ограничить Пугачевой выезд за границу. Подобная мера способна создать большие неудобства для человека, который много времени проводит за рубежом. Вероятность потерять единственную квартиру в собственности только из-за коммунальных неплатежей, на мой взгляд, равна нулю, — заключил Бондарь.

Ранее сообщалось, что Пугачева накопила долгов на сумму в 100 тыс. рублей по коммунальным платежам за пятикомнатную квартиру в Филипповском переулке, расположенную неподалеку от московского Кремля. Сама певица в настоящее время находится на Кипре.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

