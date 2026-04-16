«Своих не бросаем»: Лепс направил помощь пострадавшим в Дагестане Лепс перевел на счет пострадавших в Дагестане 5 млн рублей

Певец Григорий Лепс решил помочь пострадавшим в Дагестане и перевести им 5 млн рублей, сообщили NEWS.ru в окружении артиста. Он также пообещал приехать в регион и дать благотворительный концерт.

Я не политик, но я гражданин своей страны — России и всегда готов выполнить свой гражданский долг. Сейчас нужно помогать тем, кому тяжело, а громко говорить будем потом, когда приеду петь для них. Мы своих не бросаем, мы же русские люди, — отметил Лепс.

Ранее жителям горных районов Дагестана, которые оказались отрезаны от цивилизации, доставили гуманитарную помощь вертолетом. Борт Ми-8 приземлился в селе Кули, где его загрузили. Спасатели доставили жителям хуторов Ферма Мусра, Мухлуц и Щухла лекарства, продукты и предметы первой необходимости общим весом 500 кг.

До этого в МЧС России сообщили, что число жилых домов, которые остаются подтопленными в Дагестане, снизилось до 129. В пунктах временного размещения находятся 519 человек, среди них 177 детей. В регионе продолжает работу оперштаб, который занимается устранением последствий чрезвычайной ситуации.