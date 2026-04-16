«Открываю секрет»: Штурм разоткровенничалась о причинах ссоры с сыном Штурм сообщила, что они не общаются с сыном из-за его обиды

Певица и писательница Наталья Штурм сообщила NEWS.ru, что она перестали общаться с сыном Арсением из-за его обиды. По словам артистки, прозвучавшим на круглом столе в Госдуме, их контакты прекратились шесть лет назад.

До 14 лет именно я с ним (сын Арсений. — NEWS.ru) постоянно была, а потом вот произошел переходный возраст, и конфликт, к сожалению, который Игорь (бывший муж. — NEWS.ru) поддержал не в мою пользу. Я хотела, чтобы сын общался и со мной, и с папой. Я вам открываю маленький секрет: и я попросила Арсения общаться с папой, и он обиделся на меня. Он не хотел. Он убежал от папы, убежал ко мне, а я решила, что ребенку нужны оба родителя. И сын ушел обратно к отцу, и шесть лет мы уже не видимся, — рассказала Штурм.

Ранее хореограф Евгений Папунаишвили рассказал, что его первая жена стала инициатором их разрыва. Он отметил, что пытался какое-то время сохранить семью. Позже, по словам танцора, супруга передумала расходиться, но было уже поздно.

До этого адвокат Александр Бенхин подтвердил, что блогер Оксана Самойлова может потребовать от супруга рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн. По его прогнозам, львиную долю реального заработка рэпер должен будет отдавать дочерям и сыну.