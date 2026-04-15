15 апреля 2026 в 14:05

«Единая Россия» отправила десятки тысяч врачей в села

ЕР сообщила, что при ее поддержке 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали в села

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», реализуемых при поддержке «Единой России», 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали на работу в сельскую местность, сообщается на сайте партии. Эти инициативы, действующие с 2012 года, являются ключевым механизмом для решения проблемы нехватки кадров в отдаленных районах.

С момента запуска программ медработники получили около 80 млрд рублей подъемных выплат, а до 2030 года на эти цели планируют направить еще порядка 30 млрд рублей. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев рассказал, что в 2025 году массовое привлечение кадров прошло в Бурятии, Ленинградской области, Крыму и Ивановской области.

В пресс-службе уточнили, что базовые выплаты для сел и малых городов составляют 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. — для фельдшеров. За работу на Дальнем Востоке, Крайнем Севере или в новых регионах врачи получают 2 млн рублей, а фельдшеры — 1 млн.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил направить в Дагестан дополнительные ресурсы и усилить работу по устранению последствий наводнения. В заявлении также говорится о переносе окружного отчетно-программного форума, который планировалось провести 8 апреля.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
