«Единой России» поручили усилить помощь Дагестану

06 апреля 2026 в 11:24

Медведев поручил «Единой России» усилить помощь пострадавшим районам Дагестана

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил направить в Дагестан дополнительные ресурсы и усилить работу по устранению последствий наводнения, сообщает пресс-служба партии. В заявлении также говорится о переносе окружного отчетно-программного форума, который планировалось провести 8 апреля.

Окружной отчетно-программный форум «Единой России», запланированный на 8 апреля в СКФО, переносится. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил направить дополнительные силы и средства в Дагестан и усилить работу по оказанию помощи в ликвидации последствий непогоды в республике, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Дагестане погибли три человека. Еще одна женщина пропала без вести, и ее поиски продолжаются. Из-за сильных дождей в республике поднялся уровень воды, что привело к повторному затоплению улиц и домов.

До этого сообщалось, что более 2 тыс. жилых домов оказались подтоплены в Дагестане. В 15 пунктах временного размещения находится 731 человек, в том числе 241 ребенок. С ними работают психологи и волонтеры.

