«Единой России» поручили усилить помощь Дагестану

Окружной отчетно-программный форум «Единой России», запланированный на 8 апреля в СКФО, переносится. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил направить дополнительные силы и средства в Дагестан и усилить работу по оказанию помощи в ликвидации последствий непогоды в республике, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Дагестане погибли три человека. Еще одна женщина пропала без вести, и ее поиски продолжаются. Из-за сильных дождей в республике поднялся уровень воды, что привело к повторному затоплению улиц и домов.

До этого сообщалось, что более 2 тыс. жилых домов оказались подтоплены в Дагестане. В 15 пунктах временного размещения находится 731 человек, в том числе 241 ребенок. С ними работают психологи и волонтеры.