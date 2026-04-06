Число подтопленных домов в Дагестане перевалило за тысячи МЧС: в Дагестане подтоплены 2075 жилых домов в девяти населенных пунктах

Более 2 тыс. жилых домов оказались подтоплены в Дагестане, сообщили в пресс-службе МЧС России. Пострадавшим оказывают помощь психологи, волонтеры и неравнодушные местные жители.

В Республике Дагестан остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах 2075 жилых домов, 1817 приусадебных участков и 173 участка автомобильных дорог. В 15 пунктах временного размещения находится 731 человек, в том числе 241 ребенок, — сообщили агентству.

Ранее в Дагестане было возбуждено уголовное дело после гибели женщины и ребенка, которых извлекли из реки. Пострадавшие были доставлены в медучреждение, где впоследствии скончались. На трассе между поселками Мамедкала и Геджух в Дербентском районе было смыто несколько автомобилей. Сотрудники экстренных служб и местные жители извлекли из воды семь человек, включая беременную женщину.

До этого сообщалось, что семь сел могут уйти под воду из-за прорыва Геджухской плотины. Власти организовали пункты временного размещения в безопасных зонах. По предварительным данным, в Дербентском районе эвакуированы 800 домов.