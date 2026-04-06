В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели женщины и ребенка в реке

В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели женщины и ребенка в реке

В Дагестане возбуждено уголовное дело после гибели женщины и ребенка, которых извлекли из реки, сообщили в региональном управлении СК РФ. По предварительным данным, пострадавшие были доставлены в медучреждение, где впоследствии скончались.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти девушки и ребенка в Дербентском районе по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на трассе между поселками Мамедкала и Геджух в Дербентском районе, где в результате сильного течения было смыто несколько автомобилей. В ходе спасательной операции сотрудники экстренных служб и местные жители извлекли из воды семь человек, включая беременную женщину.

Ранее в Дербентском районе Дагестана местные жители спасли мужчину и женщину, которых унесло течением реки. Серьезных травм у пострадавших не зафиксировано. Пострадавшим помогли трое мужчин, а на месте продолжается работа спасательных служб. Они проверяют, не находятся ли в воде другие люди, и контролируют ситуацию.