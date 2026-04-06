06 апреля 2026 в 09:53

В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели женщины и ребенка в реке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Дагестане возбуждено уголовное дело после гибели женщины и ребенка, которых извлекли из реки, сообщили в региональном управлении СК РФ. По предварительным данным, пострадавшие были доставлены в медучреждение, где впоследствии скончались.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти девушки и ребенка в Дербентском районе по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на трассе между поселками Мамедкала и Геджух в Дербентском районе, где в результате сильного течения было смыто несколько автомобилей. В ходе спасательной операции сотрудники экстренных служб и местные жители извлекли из воды семь человек, включая беременную женщину.

Ранее в Дербентском районе Дагестана местные жители спасли мужчину и женщину, которых унесло течением реки. Серьезных травм у пострадавших не зафиксировано. Пострадавшим помогли трое мужчин, а на месте продолжается работа спасательных служб. Они проверяют, не находятся ли в воде другие люди, и контролируют ситуацию.

Регионы
Дагестан
погибшие
дети
паводки
наводнения
потопы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России раскрыли, когда запустят безвиз с Саудовской Аравией
Путин поставил сроки разработки стратегии развития креативной экономики
Удары по Украине сегодня, 6 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Значительная часть российского региона осталась без света
Магнитные бури сегодня, 6 апреля: что завтра, сильная усталость, апатия
Машина врезалась в российский самолет в аэропорту Стамбула
На Украине призвали срочно заканчивать конфликт с Россией
Невролог дала советы, как правильно подготовить организм к веломарафону
Названа вероятная причина больших потерь американской авиации в Иране
Для единственного выжившего в Охотском море запросили жесткое наказание
Стало известно, как ВС России могут ответить на удары по шахте в ЛНР
Эстония попросила Украину не запускать БПЛА через ее воздушное пространство
Задержанный рассказал, где должна была сработать бомба в Курской области
Американист ответил, как Трамп может кардинально изменить ситуацию в Иране
«Создают мертвую зону»: названа главная проблема ВСУ
В Венгрии обнаружили возможную неизвестную картину Ван Гога
ВСУ пытались атаковать обе действующие ТЭС в ДНР
В Роскосмосе заявили о подготовке к экспедиции на другую планету
Южнокорейская разведка раскрыла, к чему готовят дочь Ким Чен Ына
Косметолог дала советы по уходу за кожей весной
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
