05 апреля 2026 в 21:33

Стала известна судьба двух человек, унесенных течением реки в Дагестане

В Дербентском районе Дагестана местные жители спасли мужчину и женщину, которых унесло течением реки, передает ТАСС. Серьезных травм у пострадавших не зафиксировано.

Сообщается, что пострадавшим помогли трое мужчин, а на месте продолжается работа спасательных служб. Они проверяют, не находятся ли в воде другие люди, и контролируют ситуацию.

Ранее в дагестанском селе Акка Табасаранского района трактор угодил в бурную реку. Инцидент случился во время устранения последствий обвала. На кадрах, разлетевшихся по социальным сетям, видно, что транспорт застрял посреди реки. Водитель сумел самостоятельно выбраться из кабины.

До этого сообщалось, что семь дагестанских сел могут уйти под воду из-за прорыва Геджухской плотины. Власти организовали пункты временного размещения в безопасных зонах, куда планируют направить более 4 тыс. жителей республики. По предварительным данным, в Дербентском районе уже эвакуировано около 800 домов, в селе Каракюре тысяча человек ожидают помощи спасателей.

