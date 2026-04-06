МЧС уточнило число погибших при потопах в Дагестане МЧС: при потопах в Дагестане погибли три человека

В результате потопов в Дагестане погибли три человека, сообщило МЧС России в мессенджере MAX. Еще одна женщина пропала без вести, ее поиски продолжаются.

Из-за сильных дождей в республике поднялся уровень воды, что привело к повторному затоплению улиц и домов. В девяти населенных пунктах остаются подтопленными более 2 тыс. жилых домов и почти столько же приусадебных участков, уточнили в ведомстве.

Из-за перелива воды ограничено движение на трассе «Кавказ», сообщили в МЧС. В реку опрокинулись два автомобиля: спасли четырех человек, но двое, включая ребенка, погибли. В Кайтагском районе из-за оползня разрушен один дом и повреждены два, погиб один человек.

В Махачкале из-за подмыва грунта обрушилась пристройка к многоквартирному дому. Эвакуированы 500 человек, включая 150 детей, которые разместились у родственников. В Дербентском районе произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. Частично эвакуированы жители четырех сел, вывезены более четырех тысяч человек, добавили в министерстве.

Ранее в Сети опубликовали кадры прорыва плотины в Дагестане в поселке Мамедкала. Поток воды затопил населенный пункт и смыл несколько автомобилей, в том числе с детьми.