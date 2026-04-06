06 апреля 2026 в 11:17

МЧС уточнило число погибших при потопах в Дагестане

МЧС: при потопах в Дагестане погибли три человека

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В результате потопов в Дагестане погибли три человека, сообщило МЧС России в мессенджере MAX. Еще одна женщина пропала без вести, ее поиски продолжаются.

Из-за сильных дождей в республике поднялся уровень воды, что привело к повторному затоплению улиц и домов. В девяти населенных пунктах остаются подтопленными более 2 тыс. жилых домов и почти столько же приусадебных участков, уточнили в ведомстве.

Из-за перелива воды ограничено движение на трассе «Кавказ», сообщили в МЧС. В реку опрокинулись два автомобиля: спасли четырех человек, но двое, включая ребенка, погибли. В Кайтагском районе из-за оползня разрушен один дом и повреждены два, погиб один человек.

В Махачкале из-за подмыва грунта обрушилась пристройка к многоквартирному дому. Эвакуированы 500 человек, включая 150 детей, которые разместились у родственников. В Дербентском районе произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. Частично эвакуированы жители четырех сел, вывезены более четырех тысяч человек, добавили в министерстве.

Ранее в Сети опубликовали кадры прорыва плотины в Дагестане в поселке Мамедкала. Поток воды затопил населенный пункт и смыл несколько автомобилей, в том числе с детьми.

Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Лукашенко призвал ОДКБ быть аккуратнее в работе с одной страной СНГ
Власти Новороссийска сообщили о разрушениях после ночной атаки
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

