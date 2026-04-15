«Замещает даже Британию»: названа страна, мечтающая стать лидером Европы

Германия намерена занять доминирующую позицию в Европе, стремясь перераспределить финансовые потоки и укрепить влияние на фоне конфликта на Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Берлин уже активно участвует в сборе образцов вооружений, особенно беспилотников, и подписал с Киевом новый договор о взаимопомощи.

Германия давно уже присутствует на поле боя на Украине. Она собирает образцы вооружений, особенно беспилотников. Буквально вчера Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) и Фридрих Мерц (канцлер ФРГ. — NEWS.ru) подписали договор о военной взаимопомощи. Я должен сказать, что сейчас складывается очень интересная ситуация. Германия замещает даже Великобританию в конфликте Украины с Россией. Берлин пытается занять доминирующее положение с точки зрения получения прибыли, перераспределения денег ЕС и каким-то образом укрепить свои европейские позиции, — сказал Матвийчук.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Берлин признал себя активной стороной украинского конфликта, подписывая сделку по поставке Киеву 10 тыс. беспилотников. По его словам, ФРГ все больше напоминает нацистскую Германию в 1930-е годы.