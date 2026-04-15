Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 14:25

«Замещает даже Британию»: названа страна, мечтающая стать лидером Европы

Военэксперт Матвийчук: Германия хочет занять доминирующую позицию в Европе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Германия намерена занять доминирующую позицию в Европе, стремясь перераспределить финансовые потоки и укрепить влияние на фоне конфликта на Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Берлин уже активно участвует в сборе образцов вооружений, особенно беспилотников, и подписал с Киевом новый договор о взаимопомощи.

Германия давно уже присутствует на поле боя на Украине. Она собирает образцы вооружений, особенно беспилотников. Буквально вчера Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) и Фридрих Мерц (канцлер ФРГ. — NEWS.ru) подписали договор о военной взаимопомощи. Я должен сказать, что сейчас складывается очень интересная ситуация. Германия замещает даже Великобританию в конфликте Украины с Россией. Берлин пытается занять доминирующее положение с точки зрения получения прибыли, перераспределения денег ЕС и каким-то образом укрепить свои европейские позиции, — сказал Матвийчук.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Берлин признал себя активной стороной украинского конфликта, подписывая сделку по поставке Киеву 10 тыс. беспилотников. По его словам, ФРГ все больше напоминает нацистскую Германию в 1930-е годы.

Европа
Германия
Украина
Великобритания
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.