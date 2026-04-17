17 апреля 2026 в 13:21

Экс-футболист ЦСКА раскрыл, попадет ли «Балтика» в тройку призеров РПЛ

Экс-футболист Масалитин: «Балтика» может занять третье место в РПЛ

Натан Гассама (Балтика) и Мартин Крамарич (Сочи) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) Натан Гассама (Балтика) и Мартин Крамарич (Сочи) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) Фото: Александр Подгорчук/РИА Новости
Если калининградская «Балтика» будет стабильно набирать очки, то у команды есть шанс занять третье место по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин. По его словам, в российском футболе возможно все.

В нашем футболе все возможно. Никто не думал, что весной посыпется ЦСКА. Никто не предполагал, а все посыпалось. Все прогнозировали, что сбавят «Локомотив» и «Балтика». Если «Балтика» будет брать свои очки, перед ними откроется путь к третьему месту, — сказал Масалитин.

Центральный матч 25-го тура РПЛ «Краснодар» — «Балтика» пройдет 19 апреля в 19:30 мск. Команда Мурада Мусаева лидирует в чемпионате с 53 очками, а коллектив Андрея Талалаева расположился на четвертой позиции с 44 баллами. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Ранее Масалитин заявил NEWS.ru, что в этом сезоне «Балтика» доставила очень много неприятных моментов лидерам чемпионата России по футболу. Экс-футболист не исключил, что команда Талалаева может отобрать очки у «Краснодара».

Кирилл Николаев
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
