Инженеру РЖД предъявили обвинение по делу о сходе вагонов под Ульяновском

Инженеру РЖД предъявили обвинение по делу о сходе вагонов под Ульяновском

Следственный комитет РФ предъявил официальное обвинение инженеру Самарского центра диагностики и мониторинга РЖД по делу о сходе вагонов под Ульяновском. По данным ведомства, именно нарушения, допущенные сотрудником диагностического комплекса «ЭРА+», привели к аварии пассажирского поезда 3 апреля.

Вследствие неосторожных действий обвиняемого более 80 пассажирам поезда, в том числе детям, причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры ОАО «РЖД». Размер ущерба устанавливается, — добавили в ведомстве.

Теперь специалисту инкриминируют часть 1 статьи 263 УК РФ, которая касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следствие полагает, что обвиняемый в силу своей должности был обязан соблюдать технические регламенты, но пренебрег ими. В настоящее время сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте продолжают сбор доказательств по данному уголовному делу.

Ранее во Владивостоке на станции Луговая во время посадки пассажиров в электричку произошло частичное разрушение конструкции платформы. По предварительным данным, ушибы получили четыре человека.