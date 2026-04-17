17 апреля 2026 в 05:56

Во Владивостоке на вокзале обрушился перрон с людьми

Четыре человека пострадали при обрушении перрона во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во Владивостоке на станции Луговая во время посадки пассажиров в электричку произошло частичное разрушение конструкции платформы, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги. По предоставленным данным, ушибы получили четыре человека.

Инцидент произошел в 08:24 по местному времени (01:24 мск). Перрон обрушился в момент посадки людей в электропоезд № 6305 по маршруту Мыс Чуркина — Раздольное. Для выяснения причин произошедшего создана комиссия.

Ранее на путях у станции Лось Ярославского направления два человека попали под электропоезд. В результате происшествия оба погибли. По предварительным данным они находились в неположенном месте. Трагедия привела к задержкам в движении электричек.

Чуть позже на железнодорожном переезде в Словакии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. В результате аварии один человек погиб, свыше 20 пострадали. Сообщается, что погибшим был водитель грузовика. Регулировка переезда отсутствовала, что могло стать одной из причин трагедии. Обстоятельства случившегося выясняются.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

