Поезд насмерть сбил двух человек на железнодорожной станции Два человека скончались, попав под поезд на станции Лось в Москве

Два человека погибли, попав под электропоезд на путях у станции Лось Ярославского направления, сообщает агентство городских новостей «Москва». По предварительным данным, они находились в неположенном месте. Трагедия привела к задержкам в движении электричек.

Два человека попали под электричку, находясь на путях в неположенном месте. Оба погибли, — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье женщина на большой скорости сбила машину, в которой находились двое несовершеннолетних. В результате происшествия один из подростков погиб, второй человек остался инвалидом. Было возбуждено уголовное дело. Техническая экспертиза подтвердила вину автоледи. Однако она заключила контракт и отправилась в зону спецоперации на Украине.

До этого житель Улуг-Хемского района Тувы допустил аварию с опрокидыванием автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом он был лишен водительского удостоверения. В результате ДТП погибла его пятилетняя дочь. Мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима.