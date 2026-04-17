Генерал заявил, что конфликт на Украине может закончиться в течение месяца Липовой: конфликт на Украине закончится за месяц, если Европа остановит помощь

Конфликт на Украине может завершиться в течение месяца, если Европа прекратит помощь Киеву, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов и военной техники.

Если бы в украинский кризис не вмешивалась ни Европа, ни хозяева из-за океана, если представить, что они перестанут поставлять Киеву вооружение, боеприпасы и технику, то конфликт может закончиться в течение месяца. Потому что на Украине очень скромные запасы, хотя она и пытается воспроизвести собственное вооружение, не дожидаясь, когда оно будет поставлено европейцами. Доподлинно известно, что украинцы на сегодняшний день сумели развернуть производство оружия и боевой техники в восьми странах Европы, — высказался Липовой.

Он подчеркнул, что даже зарубежные предприятия не могут помочь Украине. На этом фоне, по словам генерала, украинский президент Владимир Зеленский настойчиво обращается к НАТО и ЕС с просьбой значительно увеличить поставки боеприпасов.

Ранее начальник вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Евросоюз активно помогает Украине, чтобы затянуть конфликт и выиграть время для собственного перевооружения. По его словам, поддержка Киева направлена на сдерживание России до тех пор, пока Европа не сможет противостоять ей самостоятельно.