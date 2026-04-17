Мурашко призвал каждого третьего россиянина сдать тест на ВИЧ

Каждый третий россиянин должен пройти тестирование на ВИЧ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России. По его словам, это поможет предотвратить распространение инфекции, передает корреспондент NEWS.ru.

Стоят задачи по снижению заболеваемости при дальнейшем росте [заболеваний ВИЧ-инфекцией] <...>. Каждый третий гражданин должен пройти тестирование, особое внимание на группы риска. Это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить дальнейшее распространение, — сказал Мурашко.

Ранее онколог Святослав Зиновьев отметил, что вирус папилломы человека нередко выявляют у молодых людей, ведущих активную половую жизнь с большим числом партнеров. Помимо этой категории людей, в группу риска входят девочки 14–17 лет, которые еще физически не сформировались.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России появились врачи по здоровому долголетию. По ее данным, в стране обучили уже 260 таких специалистов. Голикова уточнила, что правительство начинает активную работу для развития института здорового долголетия.