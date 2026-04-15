В России появилась новая медицинская специальность

В Россия появилась новая медицинская специальность — врачи по здоровому долголетию, заявила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, в стране обучили уже 260 таких медиков.

Они (врачи по здоровому долголетию. — NEWS.ru) уже появились, мы их уже обучаем, — сказала Голикова.

Вице-премьер рассказала, что по всей России начали создавать центры здорового долголетия. Она выразила надежду, что к концу текущего года в каждом регионе появится как минимум один такой центр.

Ранее Голикова заявила, что число циклов ЭКО по ОМС в России за три года выросло на 5,4%. Она отметила, что в 2025 году провели свыше 88,6 тыс. таких циклов при плане в 79,6 тыс. По итогам прошлого года в 56 регионах России в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» оснащены 93 родильных дома и перинатальных центра, добавила вице-премьер.

До этого Голикова сообщила, что в России зафиксирован устойчивый прирост медицинских кадров: за период с 2023 по 2025 год количество врачей увеличилось примерно на 20 тыс. человек. Она уточнила, что только в 2025 году ряды российских докторов пополнили 7 тыс. специалистов.