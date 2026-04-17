Россиянам рассказали, как реформа налогов повлияла на музыкальную индустрию Глава лейбла Пронин: в музыкальной индустрии нет проблем из-за роста налогов

Музыкальная индустрия не столкнулась с проблемами из-за роста налогов, рассказал НСН основатель музыкального лейбла Антон Пронин. Он заявил, что изменения не подвергнут сферу реальным рискам.

Налоговая реформа, безусловно, внесла свои коррективы, дополнительная нагрузка появилась, но я не считаю ее чрезмерно обременительной и подвергающей каким-то реальным рискам наш музыкальный бизнес, стриминговый, концертный. У нас пока все хорошо, мы с оптимизмом смотрим на рынок, — рассказал Пронин.

Основатель лейбла подчеркнул, что остаться на плаву музыкальным объединениям может помочь искусственный интеллект. По его словам, с помощью технологий можно сэкономить на рабочей силе и ускорять бизнес-процессы.

Ранее сообщалось, что большинство российских предпринимателей допускают повышение цен в связи с ростом налогов. О таких мерах заявили 64% опрошенных.