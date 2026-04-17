В одном регионе запустят речные маршруты раньше обычного срока

В Лыткарино Московской области запустят речные маршруты раньше обычного срока — уже с 25 апреля, пишет 360.ru со ссылкой на главу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина. Суда также начнут ходить в Коломне и Серпухове — ориентировочно 1 мая.

Ежегодно для обеспечения безопасности и комфорта жителей и гостей Подмосковья проводится подготовка речного транспорта. В рамках мероприятий специалисты не только проверяют техническое оснащение судов, но и приводят в порядок причалы и подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей — для них проводятся инструктажи об особенностях работы на речных судах: техника безопасности, оказание первой медпомощи, — отметил Сибатулин.

В ведомстве подчеркнули, что во время подготовки судов особый упор делается на проверку обслуживающих систем. Специалисты проводят диагностику двигателей и корпуса, а также при необходимости выполняют ремонт. Помимо этого, обновляются гребные винты, программное обеспечение для управления движением теплоходов и системы видеонаблюдения. На финальном этапе судно чистят и красят.

Ранее сообщалось, что в Московской области местных жителей с 31 марта начали временно переправлять через Оку на теплоходе. До этого люди перебирались с одного берега на другой через Озерский мост, однако его закрыли 22 марта в связи с половодьем.