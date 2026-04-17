17 апреля 2026 в 14:35

Песков: предложение России о вывозе иранского урана не востребовано США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана в настоящее время не востребовано со стороны Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Конференц-колл с его участием опубликован в мессенджере Max. Ранее, в среду, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова сыграть определенную роль в урегулировании вопроса, связанного с иранским обогащенным ураном.

Сейчас это предложение не востребовано со стороны Соединенных Штатов, — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился передать Соединенным Штатам обогащенный уран с объектов, которые подверглись ударам в июне 2025 года. По его словам, ресурсы находятся глубоко под землей после проведенных атак.

Также политолог-международник, американист Геворг Мирзаян заявил: США хотят, чтобы Иран избавился от накопленных запасов обогащенного урана и прекратил их наращивать. По его словам, это одна из ключевых целей нынешней кампании Вашингтона, ради достижения которой Штаты пойдут на все.

