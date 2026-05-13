День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 08:39

Крупный пожар у Измайловского кремля: фото с места ЧП

Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в здании на Вернисажной улице в Москве Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в здании на Вернисажной улице в Москве Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

На территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве вечером 12 мая вспыхнул пожар. Почти сразу появилась информация, что огонь распространился на кровле одного из административных зданий. По словам очевидцев, возгорание было локализовано в складском помещении. Общая площадь, охваченная пламенем, на тот момент достигала 200 квадратных метров. На месте ЧП дежурили оперативные группы спасателей и пожарных расчетов.

Также в Сети появились кадры с места пожара. Очевидцы запечатлели жуткую картину: огромный черный столб дыма поднимался над территорией комплекса, а все вокруг было освещено ярким оранжевым светом.

Огонь начал быстро распространяться. Через некоторое время площадь возгорания достигла 3 тыс. квадратных метров, а кровля здания обрушилась на площади 2,5 тыс. «квадратов». Пожару присвоили третий номер сложности из пяти возможных. Предварительно, никто не пострадал.

По информации Telegram-канала Mash, огонь вспыхнул в помещении, где проводился квест «Дьявольский кинотеатр». По словам участников игры, во время прохождения препятствий они почувствовали резкий запах гари, после чего персонал начал экстренно выводить их.

Утром 13 мая в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что спасатели ликвидировали возгорание в здании на Вернисажной улице. Спасатели уточнили, что в помещении горели личные вещи и мебель. Установлением всех обстоятельств ЧП занялась прокуратура.

Фото тушения пожара — в галерее NEWS.ru.

Пожар на Вернисажной улице в Москве
Пожар на Вернисажной улице в Москве
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Тушение пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Тушение пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Тушение пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Тушение пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Тушение пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Тушение пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Тушение пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Тушение пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Тушение пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Тушение пожара в здании на Вернисажной улице в Москве
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Москва
пожары
происшествия
фото
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЛНР подросток получил ранение живота и ключицы при атаке дрона ВСУ
Масштабный сбой зафиксирован в популярной нейросети
Суд дал 22 года россиянину за подготовку терактов против судей в Тамбове
Лавров раскрыл одну из задач агрессии против Ирана
Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
«На голову выше»: Лавров публично унизил Запад словами о пропаганде а СССР
Российские зенитчики сорвали масштабный налет дронов ВСУ
ВСУ попытались атаковать Астраханский газоперерабатывающий завод
Умер звезда фильма «Месть полудурков»
Лавров ответил на слухи об отказе Индии от российской нефти
«Кто ей это поручал?»: Захарова жестко поставила на место Каллас
«Дала пендель»: Захарова о словах Мендель против Зеленского
Песков одним словом ответил на вопрос о возможном визите Трампа в Москву
Японские застройщики указали на риски отрасли из-за Ирана
Летевшего из Дубая россиянина задержали с 330 бриллиантами в штанах
Сенатор раскрыл, какую стратегию Киев выбрал в ДНР
Растерзанный медведем священнослужитель оставил трогательное сообщение отцу
Россиянам начали предлагать «легкие деньги» через Telegram
Российские военные сбили дрон ВСУ, отвечающий за работу «ждунов» в зоне СВО
Проект Трампа в Австралии провалился спустя три месяца после запуска
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.