Крупный пожар у Измайловского кремля: фото с места ЧП

Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в здании на Вернисажной улице в Москве

На территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» в Москве вечером 12 мая вспыхнул пожар. Почти сразу появилась информация, что огонь распространился на кровле одного из административных зданий. По словам очевидцев, возгорание было локализовано в складском помещении. Общая площадь, охваченная пламенем, на тот момент достигала 200 квадратных метров. На месте ЧП дежурили оперативные группы спасателей и пожарных расчетов.

Также в Сети появились кадры с места пожара. Очевидцы запечатлели жуткую картину: огромный черный столб дыма поднимался над территорией комплекса, а все вокруг было освещено ярким оранжевым светом.

Огонь начал быстро распространяться. Через некоторое время площадь возгорания достигла 3 тыс. квадратных метров, а кровля здания обрушилась на площади 2,5 тыс. «квадратов». Пожару присвоили третий номер сложности из пяти возможных. Предварительно, никто не пострадал.

По информации Telegram-канала Mash, огонь вспыхнул в помещении, где проводился квест «Дьявольский кинотеатр». По словам участников игры, во время прохождения препятствий они почувствовали резкий запах гари, после чего персонал начал экстренно выводить их.

Утром 13 мая в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что спасатели ликвидировали возгорание в здании на Вернисажной улице. Спасатели уточнили, что в помещении горели личные вещи и мебель. Установлением всех обстоятельств ЧП занялась прокуратура.

