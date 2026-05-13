Военэксперт раскрыл, в чем Россия опережает все остальные страны Военэксперт Гайани указал на превосходство России в сфере ядерных вооружений

Новые ракетные комплексы, включая «Сармат», а также другие виды вооружений с возможностью оснащения ядерными боеголовками подтверждают превосходство России в области стратегического сдерживания, заявил ТАСС военный эксперт Джанандреа Гайани. Он отметил, что речь идет не только о факторе сдерживания, который характерен для всех государств с ядерным арсеналом, но и о технологическом превосходстве.

Россия этими испытаниями подчеркивает свои стратегические возможности, и это не только демонстрирует способность сдерживания, функцию, которая характерна для всех ядерных арсеналов, но и свидетельствует о превосходстве России, поскольку это оружие невозможно перехватить, запеленговать и, следовательно, нейтрализовать, — заявил эксперт.

Гайани также подчеркнул, что Россия уже не впервые показывает новые виды вооружений. К ним он отнес подводный аппарат «Посейдон» с компактной ядерной энергетической установкой, межконтинентальную крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник», баллистическую ракету средней дальности «Орешник» и ракетный комплекс «Сармат». По мнению эксперта, все эти разработки служат наглядным подтверждением того, что атаковать Россию невозможно.

Ранее были опубликованы уникальные кадры испытаний новейшего стратегического комплекса «Сармат». 12 мая президент России Владимир Путин заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном пуске ракеты. Она способна нести совокупный боезаряд большой мощности.