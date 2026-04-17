17 апреля 2026 в 10:34

Экономист перечислил причины укрепления рубля

Экономист Абрамов: рост выручки от продажи нефти сказался на укреплении рубля

Увеличение выручки от продажи нефти сказалось на укреплении рубля, заявил Readovka.news профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов. По его словам, также на отечественную валюту повлиял низкий инвестиционный спрос.

Экономист объяснил, что из-за санкций и временного уменьшения притока инвестиций импорт оборудования и товаров снизился, а это лишило участников рынка и бизнес возможности эффективно использовать поступающую в страну валюту. Такое обстоятельство предотвратило падение рубля на 10–15%, которое ранее предсказывали многие эксперты.

Абрамов подчеркнул, что такое положение дел нельзя рассматривать как абсолютно позитивный фактор для российской экономики. По его словам, для устойчивого развития необходимо постепенное снижение стоимости валюты.

Ранее экономист Максим Решетников заявил, что в ближайшие годы рубль будет демонстрировать более крепкий курс, чем многим хотелось бы. Он отметил, что пока неясно, как именно будет развиваться ситуация с валютным курсом и произойдет ли возврат к прежней экономической модели.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
