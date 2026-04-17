Ливан выдвинул Израилю три жестких условия для мира Президент Ливана заявил о планах добиваться вывода ЦАХАЛ с территории страны

Ливан намерен добиваться вывода израильских войск со своей территории, заявил президент республики Джозеф Аун в эфире телеканала Al Mayadeen. Также страна требует освобождения заключенных и урегулирования приграничных споров с еврейским государством.

Позиция [ливанского] государства заключается в [стремлении] к укреплению режима прекращения огня, обеспечению вывода израильских войск с оккупированных территорий и освобождения заключенных, а также урегулированию пограничных споров, — сказал Аун.

В пятницу в полночь по московскому времени в Ливане вступил в силу режим 10-дневного перемирия с Израилем. Соглашение было достигнуто президентом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве американского лидера Дональда Трампа.