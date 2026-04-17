Экс-полицейскому по делу взяток журналистам Baza продлили домашний арест

17 апреля 2026 в 14:53

Экс-полицейскому по делу журналистов Baza Аблаеву продлили домашний арест

Савеловский суд Москвы продлил на полгода срок домашнего ареста бывшему начальнику дежурной части УМВД Краснодара Александру Аблаеву, передает ТАСС. По данным журналистов, мужчина обвиняется в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza и превышении должностных полномочий.

Срок домашнего ареста обвиняемому Аблаеву продлить сроком на шесть месяцев, до 8 октября, — огласил решение судья.

Ранее стало известно, что следственные мероприятия, прошедшие в офисе издания Telegram-канала «Сапа» во Владикавказе, связаны с уголовным делом журналистов Telegram-канала Baza. Соответствующая информация была озвучена в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения главному редактору Baza Глебу Трифонову и его коллеге продюсеру Татьяне Лукьяновой.

До этого следствие возобновило расследование в отношении IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого. Миллиардеру вновь заочно предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), он объявлен в международный розыск.

Известно, что Мацоцкому были предъявлены обвинения в даче взяток главам ФКУ «Налог-сервис» Роману Филимошину и Дмитрию Шалаеву. По данным источника, предприниматель передал им средства в обмен на покровительство его компании «Рубитех». Речь шла о взятках в особо крупном размере.

