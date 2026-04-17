Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 16:12

Мэр Соликамска сообщил детали смертельного ДТП с автобусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Легковой автомобиль и пассажирский автобус столкнулись днем в пятницу на улице Мира в Соликамске Пермского края, сообщил мэр города Александр Русанов в своем Telegram-канале. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, еще пятеро пассажиров автобуса пострадали.

В автобусе пострадали пять пассажиров. Трое, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены бригадой скорой помощи в Соликамскую больницу, еще двое отказались от осмотра, — написал Русанов.

В легковом автомобиле погибли двое мужчин в возрасте 39 и 33 лет. Русанов выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее три ребенка и взрослый пострадали в ДТП на участке трассы М-5 «Урал» в Пензенской области. Авария произошла на 768-м километре магистрали вблизи рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района. Среди жертв оказался младенец, которому не исполнилось и года.

Регионы
ДТП
пострадавшие
аварии
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.