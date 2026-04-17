Мэр Соликамска сообщил детали смертельного ДТП с автобусом

Легковой автомобиль и пассажирский автобус столкнулись днем в пятницу на улице Мира в Соликамске Пермского края, сообщил мэр города Александр Русанов в своем Telegram-канале. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, еще пятеро пассажиров автобуса пострадали.

В автобусе пострадали пять пассажиров. Трое, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены бригадой скорой помощи в Соликамскую больницу, еще двое отказались от осмотра, — написал Русанов.

В легковом автомобиле погибли двое мужчин в возрасте 39 и 33 лет. Русанов выразил соболезнования родным и близким погибших.

