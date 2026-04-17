Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива. В своей социальной сети Truth Social американский лидер написал, что Иран только что объявил о полном открытии пролива и его готовности к свободному проходу судов.

Иран только что объявил, что Иранский пролив полностью открыт и готов к свободному проходу. Спасибо! — написал Трамп.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран принял решение открыть Ормузский пролив на время прекращения огня. Боевые действия были приостановлены в полночь 16 апреля, пауза будет действовать на протяжении 10 дней.

До этого сообщалось, что Франция ограничила список участников предстоящего саммита по Ормузскому проливу, отказавшись включать в него генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Таким образом Париж не поддержал соответствующее предложение Лондона.

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru предположил, что Рютте не хочет мирно решить проблему по разблокировке Ормузского пролива, поэтому его и фон дер Ляйен не позвали на саммит, посвященный данной тематике. По его словам, еврочиновники проталкивают британские и американские интересы, что означает полную сдачу суверенных позиций Тегерана.