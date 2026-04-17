17 апреля 2026 в 16:19

Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива. В своей социальной сети Truth Social американский лидер написал, что Иран только что объявил о полном открытии пролива и его готовности к свободному проходу судов.

Иран только что объявил, что Иранский пролив полностью открыт и готов к свободному проходу. Спасибо! — написал Трамп.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран принял решение открыть Ормузский пролив на время прекращения огня. Боевые действия были приостановлены в полночь 16 апреля, пауза будет действовать на протяжении 10 дней.

До этого сообщалось, что Франция ограничила список участников предстоящего саммита по Ормузскому проливу, отказавшись включать в него генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Таким образом Париж не поддержал соответствующее предложение Лондона.

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru предположил, что Рютте не хочет мирно решить проблему по разблокировке Ормузского пролива, поэтому его и фон дер Ляйен не позвали на саммит, посвященный данной тематике. По его словам, еврочиновники проталкивают британские и американские интересы, что означает полную сдачу суверенных позиций Тегерана.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК возбудил уголовное дело по факту смерти артиста Кунгурова
Илья Ковальчук возглавит китайский хоккейный клуб «Шанхайские Драконы»
«Зависшие» на таможне квадрокоптеры за 13 млн рублей передали государству
В Совбезе РФ ответили представителю ЕК, не заметившей падения дронов ВСУ
Журналист Санчес рассказал об отсутствии цензуры в интервью с Лукашенко
Маршрутка с пассажирами влетела в учебную машину в Крыму
Экс-нардеп раскрыл план Украины по привлечению африканских мигрантов
Производители шоколада ищут замену какао, подорожавшего до $3 тыс. за тонну
Европа пожаловалась на задержки поставок оружия из США
Трамп предложил разделить сторонников MAGA на хороших и плохих
Великобритания и Франция возглавят миссию в Ормузском проливе
Политолог назвал истинную причину открытия Ормузского пролива
Путин собрал Совбез для обсуждения взаимодействия со странами СНГ
ФНС опровергла слухи, что под контроль переводов попадут 10 млн граждан
Трамп сказал НАТО не лезть в урегулирование по Ормузскому проливу
«Сверхдержава, но не суперсила»: Лукашенко дал совет Трампу по Китаю
Главный тренер «Балтики» ответил, поедет ли на матч РПЛ в Краснодар
«На столе 20-й пакет санкций»: Фицо поставил жесткий ультиматум ЕС
Юрист ответил, можно ли ввести обязательные ДНК-тесты в роддомах
«Решение уже принято»: когда Россия нанесет удар по заводам ВСУ в Европе?
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
