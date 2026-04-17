Политолог назвал истинную причину открытия Ормузского пролива

Политики Ирана, ориентированные на Запад, сыграли ключевую роль в обеспечении свободного судоходства через Ормузский пролив, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, речь идет об иранском президенте Масуде Пезешкиане и главе МИД страны Аббасе Аракчи.

Иран пошел на уступки США, [открыв Ормузский пролив]. Свидетельством этому является политика Аракчи и Пезешкиана, чьи взгляды, в отличие от риторики духовного лидера, более западно ориентированы. Дело в том, что в Тегеране есть разные политические силы, в том числе те, которые считают, что важнее всего — наладить отношения со Штатами, и все будет в порядке. Для них самое главное — показать, что они крутые парни, которые ставят условия американцам и требуют их выполнения. На самом деле они хотят только одного: как можно скорее договориться с США и жить спокойно, — пояснил Светов.

Он предположил, что США хотят подавить Иран не только военным путем, но и через лишение доходов от продажи нефти. По словам политолога, Вашингтон уже предупредил китайские и арабские банки о санкциях в случае получения средств за проход судов через Ормузский пролив. Эксперт подчеркнул, что это новый тип войны, где сочетаются военные, экономические и информационные методы давления.

Ранее Аракчи сообщил, что Иран решил открыть Ормузский пролив на время перемирия. Боевые действия прекратились в полночь 16 апреля, и пауза продлится 10 дней.