Появились кадры, как «Герани» выжигают нефтебазу в Чернигове

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев опубликовал в Telegram-канале видео с ударом российских БПЛА «Герань-3» по нефтебазе в Чернигове. По его словам, на объекте произошел крупный пожар, что косвенно подтверждает попадание по топливным резервуарам или зоне хранения ГСМ. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Лебедев объяснил, что такие объекты крайне уязвимы для дронов: даже частичное поражение приводит к цепной реакции и длительному выведению из эксплуатации. Он также уточнил, что нефтебазы важны для логистики снабжения. Черниговская область — северное направление, через которое проходят маршруты переброски техники и распределения топлива для фронтовых и тыловых подразделений.

Ранее Лебедев сообщал, что около 30 украинских военных получили ранения в результате удара по полигону ВСУ возле поселка Репки в Черниговской области. По его словам, удар пришелся по бывшей войсковой части А0254, которую в настоящее время использует территориальная оборона для проведения тренировок. В Минобороны России эту информацию не комментировали.