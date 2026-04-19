Аферисты из США переоделись в медведей ради страховки на машины

В Калифорнии двое мужчин и женщина инсценировали нападения медведей на свои дорогие автомобили, чтобы обмануть страховые компании, сообщило People. Злоумышленники наряжались в костюмы и «атаковали» машины, после чего требовали выплаты.

Алфия Цукерман, Рубен Тамразян и Ваэ Мурадханян признали свою вину в рамках расследования, получившего кодовое название «Операция „Медвежья лапа“». По версии следствия, они заявляли страховщикам, будто медведь забрался в салон их Rolls-Royce Ghost 2010 года выпуска и полностью уничтожил внутреннюю отделку.

Однако страховые компании передали дело в профильный департамент, и у следователей возникли сомнения. Биолог из калифорнийского департамента дикой природы изучил записи с камер наблюдения и пришел к выводу: медведь на видео ненастоящий.

Во время обыска в доме подозреваемых был изъят костюм медведя. Позже выяснилось, что та же группа подала еще два ложных заявления о нападении медведя — на Mercedes G63 AMG и Mercedes E350. Суд приговорил преступников к трем месяцам тюремного заключения и двум годам условного надзора.

