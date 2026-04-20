Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься

Злоумышленники не устают изобретать все новые способы обмана. В ходу — подставные «соседи», липовые штрафы за парковку, а также фишинговая форма с запросом баланса карты, которую недавно раскрыло МВД. NEWS.ru проанализировал самые опасные схемы аферистов и выяснил, как от них защищаться.

Какие новые схемы обмана используют мошенники

ЖКХ-переписка

Жертву приглашают в новый чат и убеждают пройти авторизацию через Telegram-бота или по ссылке на фишинговом сайте.

«Такие группы обычно небольшие — до 10 человек, причем 9 из них — мошенники. В сообщениях просят провести сверку расчетов, передать показания счетчиков или подписать коллективное обращение. Повод может быть любым», — пояснила NEWS.ru магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Чтобы совершить требуемое действие, пользователь переходит по ссылке или в чат-бота. Тот, в свою очередь, запускает вирус на устройстве и похищает персональные и банковские данные.

Далее жертве предлагают пройти авторизацию в Telegram-боте. После активации бот запрашивает номер телефона, а затем присылает шестизначный код, который нужно переслать в мошеннический чат.

Уточнение баланса карты

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали о фишинговой форме, с помощью которой мошенники «аккуратно» интересуются остатком денег на банковской карте перед кражей. Скриншоты этой схемы опубликованы в Telegram-канале ведомства «Вестник киберполиции».

Жертве предлагают подождать — банк якобы обрабатывает ее данные. Затем сообщают, что данные карты «подтверждены», и просят указать текущий баланс «в целях безопасности» перед началом сделки. Следом звучит угроза: «Указание заведомо ложного баланса повлечет за собой блокировку банковской карты».

«Конечно, ни в одной легальной процедуре такой способ проверки не применяется», — отмечают правоохранители.

Уточнение баланса — излюбленный прием аферистов. Он позволяет им оценить возможную выгоду до списания средств, а угрозы блокировки создают психологическое давление, подталкивая жертву к поспешному действию.

Фейковый штраф

Аферисты начали рассылать россиянам сообщения с требованием оплатить 3000 рублей за якобы нарушение правил стоянки в зоне дорожных работ, сообщили на платформе «Мошеловка».

Мошенники отправляют СМС следующего содержания: «Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф — 3000 рублей. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения суммы», — рассказала Валишвили.

По ее словам, люди обычно не игнорируют такие уведомления и автоматически переходят по присланным ссылкам для оплаты. Именно поэтому важно сверять все начисления через официальный портал «Госуслуги», заключила собеседница NEWS.ru.

Мошенническая схема с NFC

Ранее стало известно, что мошенники стали массово похищать деньги у владельцев смартфонов на Android, используя технологию NFC. Технология предназначена для бесконтактной оплаты и перевода средств, но злоумышленники приспособили ее для хищений. По данным МВД, к концу прошлого года такая схема охватывала уже половину всех краж. Тенденция сохраняется и в 2026 году.

Злоумышленники сначала убеждают жертву снять наличные. Затем под предлогом перевода денег на «безопасный счет» просят установить на телефон специальную программу. Часто она маскируется под банковское приложение, а на деле является вредоносным ПО — так называемым трояном.

После установки приложения аферисты получают доступ к NFC-модулю устройства. Затем жертву просят положить снятые наличные на токенизированную карту, принадлежащую мошенникам, но привязанную к смартфону самой жертвы.

Как себя обезопасить

Чтобы не стать жертвой мошенников, прежде всего не переходите по ссылкам из СМС или писем, если не уверены в отправителе, советует в беседе с NEWS.ru заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Она рекомендует внимательно проверять СМС с кодами подтверждения, а также реквизиты любой операции.

Перед вводом личных данных всегда сверяйте адрес страницы в браузере. Не оставляйте персональную информацию и не сохраняйте данные банковских карт на сомнительных сайтах. Не устанавливайте на компьютер или телефон программы и приложения по совету незнакомцев.

Кроме того, эксперт дает еще несколько рекомендаций:

не отправляйте личные фотографии и данные незнакомым людям;

не переводите деньги (особенно кредитные) неизвестным лицам или на счета брокерских и инвестиционных компаний, которых нет в реестре Центрального банка;

не оформляйте кредиты под давлением посторонних. Вас должны насторожить обещания гарантированно высокого дохода от вложений в стартапы, недвижимость, биржевые фонды и криптовалюту;

никому не сообщайте пароли от интернет-банка и реквизиты карты: номер, срок действия, CVC или CVV-код, а также коды подтверждения из СМС;

используйте проверенные антивирусы, определители номеров и приложения, блокирующие спам и звонки мошенников.

По словам эксперта, понимание основ финансовой грамотности помогает избежать критических ошибок, выстроить план действий и двигаться к устойчивому положению. «Используйте разные финансовые инструменты, в том числе программы страхования жизни с регулярными взносами: они вырабатывают дисциплинированный подход к формированию капитала, приучают к накоплению и созданию долгосрочных сбережений на важные цели — образование детей, выход на пенсию, крупные покупки (автомобиля или недвижимости)», — резюмировала Наталья Белова.

