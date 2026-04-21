«Заложники ненависти»: ВСУ ударили по центру реабилитации животных Животные из центра реабилитации пострадали при атаке ВСУ на Запорожье

В результате атаки Вооруженных сил Украины пострадали питомцы Васильевского центра реабилитации хищных животных, расположенного в Запорожской области, написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. Как он уточнил, также повреждены хозяйственная постройка и два автомобиля

Повреждены хозпостройки и два автомобиля, пострадали животные, которые оказались заложниками этой ненависти, — написал глава региона.

Балицкий рассказал, что чиновники помогут в восстановлении вольеров. По его словам, главная задача сейчас — быстро оказать ветеринарную помощь хищникам.

Балицкий также заявил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по кладбищу в городе Днепрорудном. Он отметил, что рядом с местом захоронений отсутствуют какие-либо военные или стратегические объекты. По его словам, на месте происшествия работали экстренные службы и саперы.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали автобус в Брянской области, погибла одна женщина. Губернатор Александр Богомаз подтвердил, что еще одна местная жительница получила ранения. Глава региона уточнил, что пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медпомощь.