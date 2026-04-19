В Минпросвещения России ответили на слухи о введении «пятой четверти»

Минпросвещения России выступило против увеличения продолжительности учебного года. Так в пресс-службе ведомства отреагировали на предложение заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба добавить в школах «пятую четверть».

В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы, — подчеркнули в министерстве.

Ранее Минпросвещения утвердило нормативы учебной нагрузки для учеников 10–11-х классов. Как уточнил руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, объем учебных часов за два года обучения составляет от 2312 до 2516 часов.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в рамках апробации учащимся с первого по восьмой класс будет выставляться оценка за поведение. В 2026/27 учебном году оценивать поведение школьников планируют в 10 образовательных учреждениях каждого региона страны.