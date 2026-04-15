Кравцов назвал классы, в которых будут ставить оценку за поведение

В рамках апробации оценка за поведение в школах будет выставляться учащимся с первого по восьмой класс, сообщил ТАСС министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Такая система начнет действовать в рамках экспериментального режима.

В рамках апробации оценка поведения выставляется с первого по восьмой класс, — сказал Кравцов.

В пресс-службе Минпросвещения уточнили, что в 2026/27 учебном году оценивать поведение школьников планируют в 10 образовательных учреждениях каждого региона России. Начиная с 2027/28 учебного года данную модель предполагается внедрить во всех общеобразовательных организациях страны, однако окончательное решение о формате будет принято по итогам завершения апробации.

Ранее заместитель главы Минпросвещения Ольга Колударова рассказала, что оценки за поведение могут появиться во всех российских школах уже со следующего учебного года. Она уточнила, что сейчас система тестируется в семи регионах с участием почти 2 тыс. учеников.

Прежде в Минпросвещения России сообщили, что в старших классах школ не введут второй обязательный иностранный язык. Так в ведомстве отреагировали на слухи о том, что новый предмет появится в учреждениях с сентября 2027 года.