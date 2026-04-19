Удар по Таганрогу, обстрел под Курском: как ВСУ атакуют РФ 19 апреля

По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов. В результате ночной воздушной атаки ВСУ на Таганрог в Ростовской области серьезные повреждения получили коммерческие предприятия и Таганрогский механический колледж. Территория Курской области за прошедшие сутки подверглась массированным атакам с использованием 54 беспилотников различного типа. Подробности — в материале NEWS.ru.

Силы ПВО уничтожили над Россией 13 беспилотников ВСУ в ночь на 19 апреля

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 19 апреля уничтожили почти 15 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись пять регионов страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, дроны удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Курской и Ростовской областей. Кроме того, несколько украинских БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря, уточнили в оборонном ведомстве.

Коммерческие предприятия и колледж пострадали при атаке ВСУ на Таганрог

В результате ночной воздушной атаки ВСУ на Таганрог Ростовской области серьезные повреждения получили коммерческие предприятия и Таганрогский механический колледж, сообщила мэр города Светлана Камбулова. Кроме того, более 10 автомобилей пострадало. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Минувшей ночью Таганрог вновь подвергся воздушной атаке. Серьезные повреждения получили: коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж, более 10 автомобилей», — говорится в сообщении.

По данным Камбуловой, на месте падения обломков БПЛА работают все экстренные службы. Территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева и Приморского парка оцеплены. Троим пострадавшим горожанам госпитализация не потребовалась.

Военнослужащие ВСУ

ВСУ обстреляли районы Курской области 48 раз за сутки

Территория Курской области за прошедшие сутки подверглась массированным атакам с использованием 54 беспилотников различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что противник 48 раз обстрелял из артиллерии отселенные районы региона. Погибших в результате атак нет. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«48 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. <...> Погибших нет», — сообщил руководитель.

Хинштейн добавил, что в Рыльском районе пострадали три человека. Их доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи.

В Кореневском районе обстрелами были повреждены два грузовых автомобиля, экскаватор и ангар, которые получили повреждения осколками. В Беловском районе зафиксированы повреждения кабины и остекления у двух автомобилей. В Глушковском районе в результате атак полностью сгорели два жилых дома.

Обломки БПЛА упали близ морского порта в Краснодарском крае

Обломки беспилотного летательного аппарата рухнули в районе морского порта в Ейске, сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края. По имеющейся информации, пострадавших и возгораний зафиксировано не было. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«В Ейске в районе морского порта упали обломки БПЛА. Пострадавших нет. Возгораний также не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в публикации.

Военнослужащий ВСУ

Житель села Алешковичи Брянской области погиб в результате удара ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона-камикадзе село Алешковичи Суземского района Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате удара погиб мирный житель. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Киев продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан», — написал Богомаз.

Родным и близким погибшего он выразил глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь пострадавшей семье будут оказаны.

ВСУ целенаправленно ударили по кладбищу в Днепрорудном Запорожской области

ВСУ нанесли целенаправленный удар по кладбищу в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что вблизи захоронений отсутствуют какие-либо военные или стратегические объекты. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Это беспредельная ненависть, направленная даже на усопших. Абсолютное кощунство в послепасхальную светлую неделю, накануне дня особого поминовения усопших», — написал Балицкий.

Глава региона отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и саперы. Существует высокий риск обнаружения неразорвавшихся боеприпасов. Администрация округа проведет оценку разрушений для оказания помощи родственникам покойных, чьи могилы и памятники были повреждены в результате атаки.



В Брянской области женщина погибла после попадания дрона в автобус

Вооруженные силы Украины атаковали автобус в Брянской области, в результате погибла одна женщина, заявил губернатор Александр Богомаз. По его данным, еще одна местная жительница получила ранения. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона село Чернооково Климовского района. В результате варварского и целенаправленного удара по пассажирскому автобусу с мирными жителями, к сожалению, одна женщина погибла», — написал глава региона.

Богомаз уточнил, что пострадавшую доставили в больницу — ей оказали необходимую медпомощь. Он также выразил соболезнования семье погибшей и пообещал оказать всю необходимую помощь, в том числе материальную.

