Атака ВСУ? Пожар в парке аттракционов Анапы 9 мая: что произошло, жертвы

В Анапе вспыхнул пожар в парке аттракционов, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что именно там произошло, была ли это атака ВСУ, каковы последствия, есть ли жертвы?

Что известно о пожаре в Анапе сегодня, 9 мая

Сегодня, 9 мая 2026 года, пожар разгорелся на территории парка аттракционов «Джунгли». Источники утверждают, что огонь вспыхнул на территории картинга.

Сотрудники парка попытались самостоятельно потушить возгорание. Очевидцы сообщили, что горят автопокрышки. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. Экстренные службы выехали на место ЧП.

В Сети появились кадры, на которых можно увидеть черный столб дыма, вздымающийся над колесом обозрения.

Информация о пострадавших и жертвах не поступала. Причины пожара не уточняются. Сведения, что это могла быть атака ВСУ, не сообщались.

Где еще в России были пожары недавно

Еще один пожар в субботу, 9 мая, вспыхнул на острове Кабельном на Амуре. Запах гари ощущается в Хабаровске. Дым от возгорания хорошо виден с берега реки, пишут СМИ со ссылкой на очевидцев. Другие подробности неизвестны.

Алексей Белкин/NEWS.ru

«Дежурными службами городского спасательного отряда обнаружено возгорание на острове Кабельном. Оперативная группа приступила к тушению», — заявили в администрации Хабаровска.

Накануне четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Чечне. Инцидент произошел на улице Ибрагимова. После взрыва в здании вспыхнул пожар. Спасатели потушили возгорание на площади 100 квадратных метров. Раненых доставили в больницы с ожогами.

В Москве мощный пожар вспыхнул в пятницу, 8 мая. Предварительно, возгорание началось в баре «Подозрительные лица» в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре столицы. Дымом заволокло территорию перед объектом. Огонь распространяется по перекрытиям и чердаку.

Людей экстренно эвакуировали из здания. Информации о жертвах или пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства пожара не уточнялись.

Ночью 8 мая в Санкт-Петербурге в результате ночного пожара в квартире погиб местный житель. Возгорание произошло в доме на проспекте Пятилеток. Пламя охватило один квадратный метр в одной из комнат площадью в шесть «квадратов». Возгорание потушили прибывшие на место спасатели.

Также в Ленинградской области произошло возгорание в складском здании мебельного производства. По предварительной информации, огонь охватил площадь около 500 квадратных метров.

«В Ленинградской области ликвидируют пожар на мебельном производстве. <…> По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в складском производственном здании», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС рано утром 8 мая.

