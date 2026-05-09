В Анапе загорелся парк аттракционов

Пожар произошел в парке аттракционов «Джунгли» в Анапе, сообщил Telegram-канал «112». По предварительной информации, огонь вспыхнул на территории картинга. Информации о пострадавших или жертвах нет.

Сотрудники парка пытаются потушить возгорание сами. Очевидцы сообщают, что горят автопокрышки. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. Экстренные службы выехали на место ЧП. Все обстоятельства выясняются.

Ранее мощный пожар произошел в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении бара «Подозрительные лица». Огонь распространился по перекрытиям и чердаку. Людей из здания оперативно эвакуировали. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС был зафиксирован серьезный лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра пламя стремительно распространяется, перекидываясь на новые участки леса. Общая площадь возгорания превысила 1100 га.