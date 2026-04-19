Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 11:58

В Швейцарии признались, про что умалчивают власти ЕС о России

Neue Zürcher Zeitung: власти ЕС умалчивают о ядерной зависимости от России

Урсула фон дер Ляйен Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Европейские власти сознательно умалчивают о сохраняющейся зависимости от российского ядерного топлива, пишет Neue Zürcher Zeitung. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает извлечь уроки из энергодефицита, возникшего на фоне конфликта вокруг Ирана, и сделать ставку на электрификацию за счет внутренних ресурсов. Однако, как отмечает издание, в атомной сфере Европа уже давно не обладает той автономией, на которую рассчитывают в ЕК.

Однако в ядерной сфере Европа уже давно не так автономна, как, вероятно, хотели бы фон дер Ляйен и Еврокомиссия. Несмотря на большие усилия, континент по-прежнему сильно зависит от России, — говорится в статье.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европу в ближайшее время ожидает «цунами» энергетического коллапса. По его прогнозу, подобное развитие событий повлечет за собой серьезные экономические потрясения для всего региона. Первым тревожным сигналом нарастающих проблем уже стала отмена авиаперелетов.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз расплачивается за то, что брюссельские чиновники предали истинные интересы европейцев. Таким образом дипломат отреагировала на высказывание главы Еврокомиссии о дорогой цене зависимости ЕС от импортных энергоресурсов.

Европа
Швейцария
Россия
ядерное топливо
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.