17 апреля 2026 в 15:12

Глава РФПИ предупредил Европу об энергетическом «цунами»

Дмитриев заявил о надвигающемся на Евросоюз энергетическом цунами

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европу в скором времени накроет «цунами» энергетического кризиса, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X. По его словам, такой сценарий обернется для региона масштабными экономическими последствиями. Отмена авиарейсов стала одним из первых признаков нарастающих трудностей.

Цунами энергетического кризиса приближается. Пробуждение скоро, — убежден Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что европейские и британские бюрократы охвачены тревогой на фоне кризиса в аграрном секторе, вызванного дефицитом топлива и удобрений. Комментируя ситуацию с протестами фермеров, глава РФПИ отметил, что жители Ирландии, а затем и всей Европы восстают, чтобы защитить свой образ жизни.

Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, запасы газа в подземных хранилищах стран ЕС составляют около 9% от годового потребления. По его словам, в регионе существует серьезный риск дефицита топлива.

Власть
Кирилл Дмитриев
Россия
Европа
кризисы
энергетика
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

