Европу в скором времени накроет «цунами» энергетического кризиса, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X. По его словам, такой сценарий обернется для региона масштабными экономическими последствиями. Отмена авиарейсов стала одним из первых признаков нарастающих трудностей.

Цунами энергетического кризиса приближается. Пробуждение скоро, — убежден Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что европейские и британские бюрократы охвачены тревогой на фоне кризиса в аграрном секторе, вызванного дефицитом топлива и удобрений. Комментируя ситуацию с протестами фермеров, глава РФПИ отметил, что жители Ирландии, а затем и всей Европы восстают, чтобы защитить свой образ жизни.

Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, запасы газа в подземных хранилищах стран ЕС составляют около 9% от годового потребления. По его словам, в регионе существует серьезный риск дефицита топлива.