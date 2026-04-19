В Малайзии задумались о закупках у России одного вида сырья Премьер Малайзии: страна рассматривает возможность закупки российской нефти

Государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas может начать переговоры с Россией о поставках нефти, завил премьер-министр страны Анвар Ибрагим. По его словам, которые передает агентство Bernama, такой шаг возможен на фоне того, что ряд западных стран, ранее вводивших санкции против Москвы, теперь вновь взаимодействует с российскими энергетическими рынками из-за экономического давления.

Слава богу, наши отношения с Россией остаются хорошими. Поэтому в текущей ситуации наша команда, включая Petronas, может вести переговоры с Россией, чтобы Россия как дружественная страна покрыла часть наших потребностей, — заявил премьер.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что США продлили лицензию на проведение сделок с российской нефтью, несмотря на активное сопротивление отдельных политических групп. По его словам, Вашингтон фактически признает: мировой энергорынок неспособен сохранять стабильность без участия российских энергоносителей.

Кроме того, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство не видит необходимости пересматривать установленную на 2026 год цену отсечения на нефть в рамках бюджетного правила. По словам министра, нынешнего показателя России достаточно для того, чтобы «прожить».