Лыжник Голубков оценил развитие паралимпийского спорта в России

В России есть все условия для успешного развития паралимпийского спорта, заявил в интервью NEWS.ru двукратный чемпион зимней Паралимпиады-2026 в Италии Иван Голубков. В то же время, по его словам, в регионах бывают сложности с финансированием.

У нас все доступно. Хотелось бы, чтобы было получше финансирование в регионах. Из моего города, из Сыктывкара, молодые спортсмены не смогли даже приехать на чемпионат России. На трех ребят не нашли денег. Это не очень хорошо, — сказал Голубков.

Ранее спортсмен рассказал, что российские паралимпийцы добиваются выдающихся результатов благодаря силе духа, упорству и усердным тренировкам. По его мнению, в стране созданы все условия для паралимпийского спорта. Голубков отметил, что иностранные спортсмены составляют достойную конкуренцию, но россияне «чуть выше головы».

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, ставших победителями Паралимпийских игр. Так, орденом Дружбы награждены пять паралимпийцев: Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков и Сергей Синякин. Также наград удостоены тренеры.