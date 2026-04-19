19 апреля 2026 в 11:50

Останки 50 младенцев нашли на кладбище в одном государстве

Незаконные останки 56 человек нашли на кладбище в Тринидаде и Тобаго

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Полиция Тринидада и Тобаго начала расследование после того, как на одном из кладбищ этого карибского государства были обнаружены останки 56 человек, включая 50 младенцев. По предварительным данным, речь может идти о незаконном захоронении невостребованных тел, сообщила пресс-служба силового ведомства в соцсетях.

Пока обнаружено 56 тел, в том числе: 50 младенцев, четверо мужчин, две женщины. По предварительной информации, речь может идти о случае незаконного захоронения невостребованных тел, — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что расследование продолжается. В его рамках проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установить происхождение обнаруженных останков и выяснить, были ли допущены нарушения закона.

Ранее поисковики нашли массовое захоронение мирного населения в Ленобласти — несколько детей в возрасте от 5–6 до 12–13 лет, а также молодых женщин. Как рассказал доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев, они были убиты в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего Мгинского района.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

