Останки 50 младенцев нашли на кладбище в одном государстве

Незаконные останки 56 человек нашли на кладбище в Тринидаде и Тобаго

Полиция Тринидада и Тобаго начала расследование после того, как на одном из кладбищ этого карибского государства были обнаружены останки 56 человек, включая 50 младенцев. По предварительным данным, речь может идти о незаконном захоронении невостребованных тел, сообщила пресс-служба силового ведомства в соцсетях.

Пока обнаружено 56 тел, в том числе: 50 младенцев, четверо мужчин, две женщины. По предварительной информации, речь может идти о случае незаконного захоронения невостребованных тел, — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что расследование продолжается. В его рамках проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установить происхождение обнаруженных останков и выяснить, были ли допущены нарушения закона.

