19 апреля 2026 в 11:35

Политолог ответил, чем закончится конфликт на Ближнем Востоке

Политолог Блохин: войну в Иране ждет заморозка, когда стороны зайдут в тупик

Войну в Иране ждет заморозка, когда противоборствующие стороны зайдут в тупик, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, пока Ормузский пролив выступает главным рычагом давления США и Ирана друг на друга.

Когда [стороны] полностью зайдут в тупик, когда не будет решения конфликта, произойдет эта заморозка, когда у сторон инструментарий закончится. Если у кого-то будет возможность изменить ситуацию, тогда ни о какой заморозке не будет и речи. Иран имеет возможность заблокировать Ормузский пролив, он использует это как рычаг. Американцы хотят полностью Иран изолировать, но это пока не получается. Поэтому они сейчас пытаются подобрать ключики к решению той или иной задачи и находятся в поиске этого идеального рычага. Но пока Ормузский пролив — это такой термометр и главный рычаг давления друг на друга, — сказал Блохин.

Ранее иранская сторона перекрыла доступ в Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия морской блокады США. Также в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) предостерегли суда в Персидском и Оманском заливах от приближения к Ормузу.

Софья Якимова
С. Якимова
