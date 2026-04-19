Стало известно, для чего уничтожили план подрыва «Северных потоков» WSJ: план подрыва «Северных потоков» уничтожили с целью сокрытия улик

План подрыва газопроводов «Северные потоки» был изначально оформлен на двух страницах и впоследствии уничтожен, чтобы скрыть возможную причастность украинского руководства к диверсии, заявил журналист WSJ Боян Панчевски в своей книге-расследовании. Документ утвердил на тот момент главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает РИА Новости.

В дальнейшем организаторы операции ликвидировали все письменные доказательства и отдавали основную часть приказов в устной форме. Такие меры, как указывается, были направлены на то, чтобы создать впечатление действий полностью самостоятельной группы.

Из материалов расследования также следует, что президент Украины Владимир Зеленский был осведомлен о подготовке подрыва газопроводов «Северные потоки». Он дал согласие на реализацию этого плана.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США говорят о намерении забрать «Северные потоки». При этом он напомнил, что украинские диверсанты взорвали газопроводы при поддержке западных спецслужб, однако террористическую акцию никто на Западе не осудил.