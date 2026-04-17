«На столе 20-й пакет санкций»: Фицо поставил жесткий ультиматум ЕС

Словакия не поддержит новые санкции Евросоюза против России до тех пор, пока не возобновится работа нефтепровод «Дружба», заявил премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, которые приводит телеканал ТАЗ, Братислава не видит смысла в помощи Киеву, который вставляет палки в колеса.

На столе сейчас 20-й пакет санкций против РФ. Мы говорим: не поддержим их, пока не будет открыт нефтепровод «Дружба», потому что не видим никакой логики помогать Украине, когда она вредит нам, — рассказал он.

Ранее Фицо заявил, что Евросоюз не сможет добиться ослабления России. По его словам, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки, а не по чьему-то требованию.

До этого глава МИД республики Юрай Бланар подтвердил, что Словакия будет блокировать новые санкции против России до восстановления работы трубопровода «Дружба». При этом он добавил, что Братислава не против выделения Украине кредита на €90 млрд,

Также сообщалось, что в Евросоюзе остаются единомышленники венгерского премьера Виктора Орбана, которые способны продолжить его линию в вопросе поддержки Украины. В список его сторонников вошли Роберт Фицо, его коллеги из Чехии и Италии Андрей Бабиш и Джорджа Мелони, экс-глава правительства Словении Янез Янша и бывший президент Болгарии Румен Радев.