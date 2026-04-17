17 апреля 2026 в 17:38

Трамп предложил разделить сторонников MAGA на хороших и плохих

Трамп предложил составить список хороших и плохих сторонников MAGA

Фрагмент из видеообращения Дональда Трампа к нации после начала масштабной атаки на Иран, 28 февраля 2026 года Фрагмент из видеообращения Дональда Трампа к нации после начала масштабной атаки на Иран, 28 февраля 2026 года Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп выступил с идеей создания списка «хороших» и «плохих» сторонников движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Так глава государства отреагировал в своей соцсети Truth Social на сообщение, что журналист Такер Карлсон пользуется гораздо меньшей поддержкой, чем сам президент.

У нас есть очень хорошие, настоящие во всех отношениях и умные [представители] MAGA. Я должен составить список хороших, плохих и каких-то средних. Разве это не было бы увлекательно??? — написал Трамп.

Перед этим политик заявил, что американский журналист Такер Карлсон переоценен и его легко победить. Глава государства охарактеризовал Карлсона как человека с низким интеллектом.

