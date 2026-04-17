Производители шоколада ищут замену какао, подорожавшего до $3 тыс. за тонну

Производители шоколада ищут альтернативы какао из-за нестабильных цен на сырье, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

После более чем двух лет хаоса на рынках какао производители шоколада все больше нуждаются в альтернативах, и основная нагрузка ложится на производителей сырья, — передает издание.

Цена какао-бобов резко менялась: в декабре 2024 года она достигала около $12 тыс. за тонну, затем из-за болезней и засухи опустилась ниже $2,9 тыс. в феврале. С марта падение остановилось на фоне обострения на Ближнем Востоке: за месяц котировки выросли на 14%, с начала апреля — более чем на 2%. Сейчас они держатся в диапазоне $3–3,5 тыс. за тонну.